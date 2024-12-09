الجلفة: توقيف 3 أشخاص وحجز 5800 قرص مهلوس

أحبطت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجلفة ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات، نشاط شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص، مع ضبط ما يقارب 1 كلغ من المخدرات، وأكثر من 5800 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وجاءت العملية، على إثر معلومات بخصوص نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى الإقليم الحضري بمدينة الجلفة.

التحريات والأبحاث الميدانية لمحققي ذات الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا توجت بتحديد هوية وتوقيف أفراد هذه الشبكة الإجرامية المكونة من 03 أشخاص.مع حجز 844.8 غرام من المخدرات (كيف معالج) و 5815 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريقابالين 300ملغ).

بالإضافة إلى 45 قرص باركيديل وكذا أزيد من 67 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية لنشاط الشبكة.

هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة الجلفة عن قضية حيازة وشراء واستيراد وتخزين ونقل وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي قصد البيع والترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة مع تبادل الأدوار، جنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد، جنحة تهريب بضاعة أجنبية محظورة.