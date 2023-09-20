الجلفة: توقيف 3 أشخاص وحجز 7 صفائح من المخدرات وهواتف نقالة

تمكن عناصر فرقة مكافحة الإتجار الغير مشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة. بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين بقطاع الإختصاص من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم.

تتراوح أعمار أفراد الشبكة ما بين 27 و 39 سنة، لتورطهم في تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جناية حيازة ونقل وتخزين المخدرات قصد البيع والمتاجرة. باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة.

العملية جاءت على إثر قيام أعوان مفتشية الجمارك بنقطة ثابتة بأحد مخارج المدينة. ليتم توقيف سيارة مشبوهة على متنها ثلاثة أشخاص، بعد التفتيش الأمني الدقيق للمركبة عثر بالتجاويف المتواجدة بالهيكل على سبعة صفائح من المخدرات “الكيف المعالج” يقدر وزنها بـ : 690 غرام. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الهواتف النقالة كان أفراد الشبكة يستعملونها في عملية التواصل بينهما. مع حجز مبلغ مالي قيمته ستة آلاف دينار و ثمانون سنتيم (6080 دج) من عائدات الترويج بالإضافة الى حجز المركبة .

أنجز ملف جزائي بخصوص قضية حيازة وشحن وتخزين المخدرات، بطريقة غير شرعية قصد البيع والمتاجرة. بإستعمال وسيلة نقل في اطار جماعة إجرامية منظمة مع تقديم المعنيين أمام محكمة الجلفة.