الجلفة.. توقيف 3 أشخاص وحجز مركبة كانت تستعمل في ترويج المؤثرات العقلية

أحبطت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجلفة، ممثلة في فرقة البحث والتدخل BRI، نشاط شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص في العقدين الثاني والثالث من العمر (من ذوي السوابق القضائية)، مختصة في بيع وترويج المؤثرات العقلية.

العملية جاءت إثر معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تقوم بترويج المؤثرات العقلية. على مستوى الإقليم الحضري بمدينة الجلفة. وتوجت التحريات والأبحاث الميدانية لمحققي الفرقة ذاتها بتحديد هوية وتوقيف عناصر الشبكة الإجرامية.

ومواصلةً للتحقيق في قضية الحال، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفر عن ضبط 539 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريغابالين 300ملغ)، ومبلغاً مالياً يقد بـ 240.500 دج من العائدات الإجرامية لنشاط الشبكة. بالإضافة إلى حجز مركبة كانت تستعمل في نقل هذه السموم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية، الحيازة و النقل قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.