الجلفة.. توقيف 4 أشخاص وضبط أزيد من 3 كلغ من المخدرات وأزيد من 6000 قرص مهلوس

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجلفة ممثلة في فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، إثر عمليتين أمنيتين من شل نشاط إجرامي لـ 4 أشخاص (منهم مسبوقين قضائيا)، في العقد الثالث و الرابع من أعمارهم، مع ضبط أكثر من 3 كيلوغرامات من المخدرات و أزيد من 6000 كبسولة من المؤثرات العقلية.

العمليتين الأمنيتين، جاءت على إثر معلومات بخصوص نشاط إجرامي لتمرير و نقل كمية معتبرة من المخدرات و المؤثرات العقلية، إنطلاقا من الولايات الجنوبية إلى الولايات الشمالية للوطن، و من احدى الولايات االغربية الى ولاية الجلفة ، على متن مركبات مختلفة، لتتمكن عناصر الشرطة التابعة لفرقة البحث و التدخل بعد التحريات العملياتية المدعمة بالعمل الاستعلاماتي، و بعد وضع خطة أمنية محكمة من توقيف مركبة من نوع سكودا ، على متنها شخصين في العقد الثالث و الرابع من عمرهما، و كذا مركبة من نوع تويوتا ياريس، على متنها شخصين في العقد الثالث من عمرهما.

بعد التفتيش المحكم و الدقيق للمركبات السالفة الذكر و كذا التلمس الجسدي للمشتبه فيهم، تم ضبط و حجز 38 صفيحة من المخدرات قدر وزنها بـ :3 كلغ و 690 غرام، و كمية معتبر من المؤثرات العقلية مقدرة بـ 6105 كبسولة بريقابالين300ملغ ذات منشأ أجنبي، و مبالغ مالية من عائدات النشاطات الإجرامية للمشتبه فيهم.

بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالقضية الأولى ، تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة محكمة عين وسارة ، كما تم تقديم المشتبه فيهما في القضية الثانية اما نيابة محكمة مسعد.