الجلفة: توقيف 4 أشخاص و حجز أوراق نقدية مزورة من فئة ألفي دج

أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس ” حي الحواس” بأمن ولاية الجلفة، 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 36 سنة، مسبوقين قضائيا، ينحدرون من إحدى الولايات المجاورة، لتورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار من أجل توزيع وبيع علامات نقدية بقصد إحلالها محل نقود ذات سعر قانوني وطرحها للتداول.

و حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بطرح أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية، ليتم فور ذلك وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف 4 مشتبه فيهم في القضية، مع حجز مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية قيمته:20000,00 د ج من فئة 2000 دج، و بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قُدِمَ المشتبه فيهم الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بعد إجراءات المثول الفوري.