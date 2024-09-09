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أخبار الجزائر

الجلفة: توقيف 4 أشخاص يروّجون المخدرات والمهلوسات بالبيرين

بقلم مداح زكرياء
الجلفة: توقيف 4 أشخاص يروّجون المخدرات والمهلوسات بالبيرين
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تمكن أفراد الشرطة القضائية بأمن دائرة البيرين التابع لأمن ولاية الجلفة، من توقيف 04 أشخاص في العقد الثاني و الثالث من أعمارهم .”من بينهم شخصين من ذوي السوابق القضائية” لضلوعهم في نشاط إجرامي متعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنح. الحيازة و العرض و الشراء قصد البيع بطريقة غير شرعية للمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

حيثيات القضية التي تعود إلى استغلال معلومات عن نشاط إجرامي لأفراد هذه الشبكة الإجرامية، متعلق بترويج و بيع المخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية عبر قطاع الإختصاص. و تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. أسفر و مكّن من توقيف المشتبه فيهم، مع ضبط وحجز خلال النشاط الأمني، 459 قرصا من المخدرات الصلبة نوع إكستازي. و كذا 34 قرصا من المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى قطعة من المخدرات (كيف معالج)، فضلا عن مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر بـ 1026000 دج. و سلاح أبيض محظور (سكين)، و هواتف نقالة مستخدمة في عملية التواصل بين أفراد الشبكة الإجرامية.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم من قبل فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة أمام الجهات القضائية المختصة.

رابط دائم : https://nhar.tv/CmpzL
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