الجلفة: توقيف 4 أشخاص يروّجون المخدرات والمهلوسات بالبيرين

تمكن أفراد الشرطة القضائية بأمن دائرة البيرين التابع لأمن ولاية الجلفة، من توقيف 04 أشخاص في العقد الثاني و الثالث من أعمارهم .”من بينهم شخصين من ذوي السوابق القضائية” لضلوعهم في نشاط إجرامي متعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنح. الحيازة و العرض و الشراء قصد البيع بطريقة غير شرعية للمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

حيثيات القضية التي تعود إلى استغلال معلومات عن نشاط إجرامي لأفراد هذه الشبكة الإجرامية، متعلق بترويج و بيع المخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية عبر قطاع الإختصاص. و تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. أسفر و مكّن من توقيف المشتبه فيهم، مع ضبط وحجز خلال النشاط الأمني، 459 قرصا من المخدرات الصلبة نوع إكستازي. و كذا 34 قرصا من المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى قطعة من المخدرات (كيف معالج)، فضلا عن مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر بـ 1026000 دج. و سلاح أبيض محظور (سكين)، و هواتف نقالة مستخدمة في عملية التواصل بين أفراد الشبكة الإجرامية.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم من قبل فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة أمام الجهات القضائية المختصة.