الجلفة: توقيف 5 أشخاص انتحلوا صفة إطارات سامية بالجيش للنصب على المواطنين

أوقفت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، 05 أشخاص في حالة تلبس في العقد الرابع و الخامس من عمرهم، ، لتورطهم في النصب و الاحتيال على المواطنين بانتحالهم لصفة اطار بالجيش من اجل توظيفهم في شركة الأمن و الحماية SAH تابعة لشركة وطنية.

و حسبما كشفه مصدر “النهار أونلاين”, فإن العملية جاءت على اثر تلقي عناصر ذات الفرقة لشكوى من قبل مواطن مفاده تعرضه للنصب و الاحتيال من قبل احد الاشخاص مفادها توظيفه في شركة الأمن و الحمايةSAH تابعة لشركة وطنية مقابل مبلغ مالي، ليتم وضع خطة محكمة تم توقيف إثنين من المشتبه فيهما كانوا بصدد استقطاب ضحيتين ، اين بعد اخضاع المشتبه فيهما للتلمس الجسدي عثر بحوزتهما على محاضر تنصيب و ملفات لأشخاص أخرين.

و كشف ذات المصدر، أنه مواصلة للتحقيق و من خلال تكثيف الأبحاث الميدانية و بتمديد الاختصاص بإحدى الولايات المجاورة تم توقيف مشتبه فيهما اخرين احدهما ينتحل صفة اطار بالجيش أين و بعد عملية التفتيش عثر على 51 محضر تنصيب مزور.

هذا و قد قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، ليتم وضع ثلاثة مشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت، أما البقية فتم وضعه تحت الرقابة القضائية.

الجلفة: وفاة 3 أشخاص مختنقين بالغاز المنبعث من عادم السيارة

لقي 3 أشخاص مصرعهم في ولاية الجلفة، مختنقين بالغاز المنبعث من عادم السيارة، بالمنطقة الريفية قوعار ببلدية عين الفقة، دائرة حد الصحاري.

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجلفة من أجل نقل 03 أشخاص متوفيين تتراوح أعمارهم بين 21 و 27 سنة. متسممين بغازات محترقة منبعثة من عادم ‫السيارة بداخل مرأب لمسكن بالمنطقة الريفية قوعار ببلدية عين الفقة، دائرة حد الصحاري.

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