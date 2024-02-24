 الجلفة: توقيف 5 أشخاص من بينهم موظف انتحل صفة هيئة أمنية للسطو على المنازل

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لـ الأمن الحضري العاشر بـ أمن ولاية الجلفة، من توقيف شخص انتحل صفة هيئة أمنية، و5 أفراد آخرين من بينهم امرأة لتورطهم في قضية متعلقة بـ بسرقة أحد المساكن المتواجدة عبر قطاع الإختصاص.

حيثيات القضية، حسب بيان خلية الإتصال بأمن ولاية الجلفة، تعود إلى تلقي الأمن الحضري العاشر لنداء من قاعة الإرسال لأمن الولاية؛ مفاده اتصال أحد المواطنين للتبليغ عن تعرض أحد مساكن جيرانه الكائن بأحد أحياء المدينة (المتواجد عبر قطاع الإختصاص) للسرقة من قبل مجهولين.

لتتنقل على الفور عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري إلى عين المكان، حيث تبين أن السرقة استهدفت حلي من المعدنين الأصفر و الأبيض.

المصلحة وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات في إطار التحقيق المفتوح بخصوص هذه القضية.

تمكنت وفي ظرف وجيز من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم من أفراد هذه الشبكة الإجرامية، من بينهم مشتبه فيه انتحل صفة موظف بهيئة أمنية (مع بقاء مشتبه فيها في حالة فرار). كما تم في إطار التحقيق المفتوح بخصوص قضية الحال استرجاع الحلي المسروق.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق و إنجاز الملف الجزائي الخاص بهذه القضية المتعلقة بـ: تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل، التعدد و الكسر، الإدعاء و استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونية، قامت المصلحة بـ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.