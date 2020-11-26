الجلفة: توقيف 5 أشخاص وحجز 12 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة مسعد ولاية الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، من حجز 12000 قرص مهلوس.

وتم العثور على الكمية المذكورة، داخل مركبة نفعية كان على متنها شخصين (2) في العقد الرابع والثالث من عمرهم.

وتمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة مسعد ولاية الجلفة، من توقيف ثلاثة مشتبه بهم آخرين على صلة بالقضية.

وعثر بحوزة أحدهم على قطعة من المخدرات وزنها 61.5 غرام من الكيف المعالج.

بعد استفاء إجراءات التحقيق في القضية قد الموقوفون الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد.

وصدر في حق أربعة منهم 10 سنوات سجن نافذ، أما خامسهم فحكم عليه بــ5 سنوات سجنا نافذا.