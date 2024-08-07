الجلفة: توقيف 6 أشخاص بتهمة المتاجرة بالأقراص المهلوسة والمخدرات

قامت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية الجلفة، بتوقيف 06 أشخاص بتهمة المتاجرة بالأقراص المهلوسة و المخدرات.

وتم توقيف هؤلاء الأشخاص، في إطار نشاطات ذات الفرقة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة. إلى محاربة جرائم الإتجار غير الشرعي بالمخدرات و المؤثرات العقلية و توقيف المتورطين فيها و تقديمهم أمام العدالة. بعد الإطاحة بستة أشخاص “مسبوقين قضائيا” تتراوح أعمارهم مابين (19-27) سنة. لتورطهم في قضايا متعلقة بالاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية، مع حجز خلال هذه العمليات الأمنية 59 قرص مهلوس.

المشتبه فيهم و بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية للقضايا المتورطين فيها، تم تقديمهم من قبل الفرقة أمام النيابة المختصة إقليميا، كما تمكنت ذات الفرقة و خلال نفس الأسبوع من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم (في العقد الرابع من عمرهم) مبحوث عنهم من قبل العدالة بموجب أوامر بالقبض، تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.