الجلفة: توقيف 6 أشخاص وحجز 45 ألف قرص مهلوس

تمكّن عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات بأمن ولاية الجلفة، بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك بالجلفة، نهار اليوم، من إحباط محاولة تمرير وترويج ما يقارب 45 ألف كبسولة بريغابالين.

كما تم توقيف 6 أشخاص، كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة تختص في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وتمت العملية المشتركة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، وأسفرت عن ضبط وحجز 44 ألف و563 كبسولة من المؤثرات العقلية بريقابالين 300ملغ.

وكذا 4 مركبات كانت تستعمل في نقل هذه السموم، إضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ 1996500 دج من العائدات الإجرامية لنشاط الشبكة.

هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.