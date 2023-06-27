الجلفة: توقيف 7 أشخاص وحجز أزيد من 09 آلاف قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف سبعة مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا.

وتتراوح أعمار المشتبه فيهم ما بين 22 و39 سنة لتورطهم في حيازة كمية من المؤثرات العقلية قصد البيع.

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة. مفادها تواجد كمية من المؤثرات العقلية بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الجلفة. ليتم بعد استغلال ذات المعلومات توقيف مركبتين نفعيتين على صلة بالقضية وسبعة أشخاص من أفراد الشبكة عثر بداخل إحدى مركباتهم ومساكنهم.

وبعد عملية تفتيش إيجابية، على كمية إجمالية من المؤثرات العقلية قدر عددها الإجمالي بـــ: 9473 قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى بعض الأسلحة البيضاء من الصنف السادس ” خناجر “، مجموعة من الخراطيش من الصنف الخامس. مبلغ مالي من عائدات الترويج قيمته: 286000 دج، مجموعة من الهواتف النقالة كان أفراد الشبكة يستعملونها في عملية التواصل بينهم.

كما أنجز ملف جزائي عن قضية نقل وتخزين وحيازة المؤثرات العقلية ذات المنشأ الأجنبي بطريقة غير مشروعة باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة. تهريب بضاعة محظورة باستعمال وسيلة نقل، حيازة ذخيرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي، مع تقديم أطراف القضية أمام محكمة الجلفة.