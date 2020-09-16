الجلفة: توقيف 9 أشخاص سرقوا محلا تجاريا لبيع العقاقير والخردوات بعين وسارة

فكّكت، نهار أمس، عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة ولاية الجلفة، جمعية أشرار متكونة من 09 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم ما بين 28 و49 سنة، لتورطهم في تكوين جمعية اشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة بالتعدد بتوافر ظرف الليل باستحضار مركبة ذات محرك.

و حسبما أفاد به مصدر “النهار أونلاين”، فإنّ العملية جاءت على إثر تقدّم أحد الضحايا إلى مصالح الشرطة لذات أمن الدائرة من أجل إيداع شكوى رسمية، على أساس تعرض محله التجاري لبيع العقاقير والخردوات الكائن بمدينة عين وسارة إلى فعل السرقة من قبل مجهولين، الذين استولوا من داخله على سلعة تقدر قيمتها بحوالي 200 مليون سنتيم، موجهاً شكوكه لأحد عماله المكلف بحراسة المحل ليلا، و حسب ذات المصدر، فإنه بعد توقيف الحارس الليلي المكلّف بحراسة المحل ومواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، اعترف وأدلى عن باقي شركائه الذين كانوا يساعدونه في تحميل وإعادة بيع هذه السلع لبعض التجّار من نفس النشاط بأحد المدن المجاورة، حيث مكّنت عمليات البحث و التحري التي باشرتها الفرقة المحقّقة في القضية، خلال وقت وجيز من توقيف باقي أفراد الشبكة واسترجاع جل المسروقات.

هذا وقد تمّ تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، أين أودع 3 منهم رهن الحبس المؤقت، أما الستة (6) الباقين فتم وضعهم تحت الرقابة القضائية.