الجلفة: توقيف81 مشتبه فيهم مطلوبين في عدة قضايا خلال شهر أكتوبر

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية، 81 مشتبه فيهم تورطوا في جرائم مختلفة على مستوى ولاية الجلفة، بعد حجز 1465 قرصا مهلوسا و351,6 غرام من الكيف المعالج.

وذلك من خلال معالجة 53 قضية ذات صلة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، و أوضحت مصالح أمن ولاية الجلفة، في بيان صحافي، تحوز “النهار”، على نسخة منه، أنه في مجال مكافحة ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء والمشروبات الكحولية، عالجت ذات المصلحة 9 قضايا حمل اسلحة بيضاء محظورة.

أين تم على إثرها توقيف 09 متورطين واحد منهم تم ايداعه رهن الحبس المؤقت، 6 إفراج مؤقت والاثنين الباقين تم منحهم رقابة قضائية، أما فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة حيازة المشروبات الكحولية.

فقد تم حجز 931 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع من خلال معالجة ثلاثة قضايا تورط فيها ثلاثة مشتبه فيهم تم منحهم كلهم إفراج مؤقت.

كما تمّ إيداع 22 منهم رهن الحبس المؤقت، 30 استدعاء مباشر، 28 إفراج مؤقت وواحد تم منحه رقابة قضائية، هذا وأوقف عناصر ذات المصلحة خلال الفترة نفسها 85 شخص مطلوب لدى الجهات القضائية، من بينهم 11 شخص صادر ضدهم أمر بالقبض.