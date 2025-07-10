الجلفة: جريحان في حادث اصطدام بين دراجة نارية وسيارة

تدخلت اسعافات الحماية المدنية بالجلفة، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 20:36 لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارة من نوع “Daewoo Cielo ” و دراجة نارية من نوع ” Sania”.

الحادث وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 108 باتجاه فيض البطمة بمنطقة “معلبة” ، خلف اصابة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 24 سنة و 30 سنة ، اين قُدم لهما الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهما الى مصلحة الاستعجالات محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.