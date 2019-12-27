الجلفة.. حجز أزيد من 118 كيلوغرام من الديك الرومي الفاسد بسيدي لعجال

تمكّنت، أوّل أمس، عناصر فرقة الأمن العمومي بدائرة سيدي لعجال ولاية الجلفة، من حجز 118 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة.

كما اوقفت ذات المصالح مروّجيها، في حالة تلبس بتهيئة الكمية المذكورة وإعدادها للبيع بالسوق الأسبوعي لذات المدينة.

العملية حسبما أفاد به مصدر موثوق لـ “النهار”، جاءت إثر دوريات شرطية لعناصر ذات الفرقة من أجل توفير الأمن لمرتدي السوق الأسبوعي للمدينة.

أين لفت انتباههم شخص يعرض للبيع كمية من اللحوم البيضاء “الديك الرومي”، ليتبين بعد التقرب من صاحبها أنه لا يحوز أية تعريفة تبين مصدرها، كما أنها غير صالحة للإستهلاك البشري، وذلك بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري.

و كشف ذات المصدر، أنّ الكمية المحجوزة قدّر وزنها بـ: 118 كلغ، تم إتلافها بالتنسيق مع مكتب الصحة التابع لبلدية سيدي لعجال على مستوى المفرغة العمومية لذات البلدية، مع إنجاز ملف قضائي ضد المخالف.