الجلفة: حجز أزيد من 13 ألف قرص مهلوس و1 كلغ من المخدرات

عالجت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة خلال شهر ديسمبر المنصرم 103 قضية. تورط فيها 124 شخص مشتبه فيه.

حيث تم خلال هذه الأنشطة الميدانية حجز 13123 قرص و كبسولة من المؤثرات العقلية و 07 قارورات لسائل مهلوس. و حجز 945.7 غرام من المخدرات (كيف معالج)، بالإضافة كذلك إلى حجز 22.7 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين”.

و بهدف الوقاية من هذه الآفة كثفت مصالح أمن ولاية الجلفة من أنشطتها التحسيسية التوعوية لفائدة المواطنين. مع استغلال هذه الأنشطة للتنويه و تثمين مختلف الدعائم الإتصالية للأمن الوطني الموضوعة تحت تصرف و في خدمة المواطنين للتبليغ و تقديم يد المساعدة.

علاوة على ذلك تم استغلال الفضاء الإذاعي بإذاعة الجلفة الجهوية “الشرطة ترافقكم”و كذا صفحة أمن الولاية على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك ” شرطة الجلفة ” للتحسيس و التوعية من مخاطر هذه الآفة.

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