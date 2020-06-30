الجلفة: حجز أزيد من 13 قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الجلفة، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري.

وحسبما بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، جاءت هذه العملية إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها وجود شخص بصدد إدخال كمية من اللحوم البيضاء “دجاج”، إلى مدينة الجلفة على متن شاحنة قصد عرضها للبيع.

وبعد تأكيد صحة المعلومات، تم اتخاذ وضعية ثابتة بالمخرج الشمالي لذات المدينة.

أين تم توقيف الشاحنة محل المعلومة مقتادة من طرف شخص في العقد الخامس من عمره، وهي معبأة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء قدر وزنها الإجمالي بــ: 13 قنطار و 75 كيلوغرام.

وبالتنسيق مع مصالح المفتشية الولائية للبيطرة ومديرية التجارة لولاية الجلفة، تم وضع الكمية المحجوزة تحت تصرف منطقة المحافظة على تكاثر الصيد بالجلفة.

وجاء ذلك، بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مع إنجاز ملف قضائي ضد المُخَالِف.