الجلفة: حجز أزيد من 23 ألف وحدة من الشمة المقلدة بعين وسارة

أخبار الجزائر
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الجلفة: حجز أزيد من 23 ألف وحدة من الشمة المقلدة بعين وسارة
بقلم زكريا مداح

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة عين وسارة ولاية الجلفة، من حجز كمية معتبرة من مادة التبغ “الشمة” المقلدة، كانت على متن شاحنة يقودها شخص في العقد الرابع من عمره من أحدى الولايات المجاورة.

العملية حسبما أفاد به بيان خلية الاتصال بأمن الولاية, جاءت على إثر دوريات شرطية بقطاع الإختصاص.

أين لفت إنتباه عناصر ذات الدورية شاحنة تقوم بالسير والتوقف من حين لآخر، الأمر الذي أثار شكوك عناصر الدورية الشرطية، الذين قاموا بتوقيفها وتفتيشها.

أين عثر بداخلها على كمية معتبرة من مادة التبغ “الشمة” المقلدة قدر عددها الإجمالي بــ:23945 كيس من مختلف الأنواع كانت مموهة بصناديق فارغة بغية تضليل المصالح الأمنية، بالإضافة محفظة بها مبلغ مالي قدره510000 د ج.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، الذي منحه رقابة قضائية عن القضية.


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