الجلفة: حجز أزيد من 47 ألف قرص مهلوس وتوقيف 300 شخص خلال شهر

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة خلال شهر سبتمبر المنصرم. من معالجة 238 قضية، تورط فيها 300 شخص مشتبه فيه.

حيث تم خلال هذه الأنشطة الميدانية حجز 47436 قرص و كبسولة من المؤثرات العقلية وقارورة سائل مهلوس. بالإضافة كذلك إلى حجز أكثر من 151 غرام من المخدرات (كيف معالج). و حجز أكثر من 22 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين).

و بهدف الوقاية من هذه الآفة كثفت مصالح أمن ولاية الجلفة من أنشطتها التحسيسية التوعوية لفائدة المواطنين. مع استغلال هذه الأنشطة للتنويه و تثمين مختلف الدعائم الإتصالية للأمن الوطني الموضوعة تحت تصرف و في خدمة المواطنين للتبليغ و تقديم يد المساعدة.

علاوة على ذلك تم استغلال الفضاء الإذاعي بإذاعة الجلفة الجهوية “الشرطة ترافقكم” و كذا صفحة أمن الولاية على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك ” شرطة الجلفة ” للتحسيس و التوعية من مخاطر هذه الآفة، و لإبراز النشاطات الأمنية الميدانية المتواصلة التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية لمحاربتها و توقيف مروجيها و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.