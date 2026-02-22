الجلفة.. حجز أزيد من 7 آلاف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة بالجلفة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب بالأغواط إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط من حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 7500 قرص من نوع بريقابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، تمّ حجز كمية من الأقراص المهلوسة قُدرت بـ 7500 قرص من نوع بريقابالين. 300 ملغ كانت على متن سيارة سياحية.

كما أسفرت العملية كذلك عن حجز وسيلة النقل المستعملة وتوقيف المتهمين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

هذا وأكدت مصالح الجمارك أن هذه العملية تبرز التزام الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف أسلاك الدولة، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتعكس جاهزية مختلف المصالح ويقظتهم.

