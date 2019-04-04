الجلفة.. حجز كمية من الأسماك الفاسدة بسوق مسعد

تمكن عناصر فرقة الشرطة بأمن دائرة مسعد في الجلفة من حجز كمية من الأسماك غير صالحة للاستهلاك البشري كانت معروضة للبيع بسوق أسبوعي.

وجاء هذا التدخل الذي تم أمس بمعية اللجنة المشتركة لقمع الغش أثناء عملية مراقبة روتينية بالسوق الأسبوعي لذات المدينة.

حيث تم حجز الكمية المقدر وزنها الإجمالي بـ 120 كلغ و التي كان يعرضها أحد الباعة الذي هو في العقد الرابع من عمره.

و قد خضعت الكمية المحجوزة للمعاينة من قبل طبيب بيطريي حيث أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وبناءا على ذلك تم إتلاف الكمية في إطار الحفاظ على صحة المستهلك من هكذا أخطار تضر بالصحة العمومية.

من جانب آخر ولأجل ردع هذه السلوكات تم إنجاز ملف قضائي ضد المخالف.