الجلفة: حجز كمية من السجائر أجنبية الصنع

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة من إحباط محاولة تمرير كمية من السجائر أجنبية الصنع وألعاب نارية.على متن سيارة نفعية قادمة من إحدى ولايات الشرق الجزائرية باتجاه بلدية حاسي فدول.

العملية تمت بناءً على معلومات واردة إلى أفرادالفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي فدول. على إثر ذلك تم تنشيط عنصر الاستعلام. مع نشر عدد من الدوريات لضمانغلق جميع المنافذ والمسالك التي من المحتمل الفرار منها. إستغلالالمعلومات المتحصل عليها مكن من توقيف مركبة نفعية وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا عثر على كمية من السجائر قدرت بـ 6500 خرطوشة و102 وحدة من الألعاب النارية. من مختلف الأنواع ذات مصدر أجنبي،كانت مخبأة بإحكام بالصندوق الخلفي للمركبة، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما بين 36 و40 سنة،تم إقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

هذا وقد فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي فدول تحقيقا في القضية، مع تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.