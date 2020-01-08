الجلفة: حجز لحوم حمراء فاسدة بالسوق الأسبوعي في البيرين

حجزت عناصر الشرطة بأمن البيرين بالجلفة، بحر الأسبوع الجاري، كمية من اللحوم الحمراء فاسدة كانت معروضة للبيع بالسوق الأسبوعي لذات المدينة.

و كشف مصدر “النهار اونلاين” أن هذه العملية، جاءت على إثر الخرجة الميدانية المنظمة رفقة لجنة النظافة التابعة لبلدية البيرين بالسوق الأسبوعي لذات المدينة.

وهذا من أجل مكافحة ظاهرة بيع اللحوم خارج الأطر المخصصة لها، أين لفت انتباههم كمية من اللحوم الحمراء معروضة للبيع على الأرض.

لتبين بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري أنها غير صالحة للإستهلاك البشري.

وأوضح ذات المصدر أن الكمية المحجوزة المقدر وزنها بـ: 256 كلغ، قد تم حرقها وإتلافها على مستوى مركز الردم التقني لذات البلدية.