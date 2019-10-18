الجلفة: حجز لحوم فاسدة على متن شاحنة تبريد بمسعد

حجز عناصر فرقة الشرطة العامة والتنظيم بأمن دائرة مسعد ولاية الجلفة، كمية من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري.

وحسب بيان أمن الجلفة، يأتي هذا خلال عملية مراقبة على مستوى الحاجز الثابت، طريق فيض البطمة.

وأشار البيان أن اللحوم المحجوزة، لا تحتوي على وسم الطبيب البيطري، كما لا يحوز صاحب الشاحنة على شهادة طبية بيطرية.

وقد كانت هاته اللحوم منقولة على متن شاحنة تبريد، يقودها شخص في العقد الثالث من عمره.

الكمية المحجوزة المقدر وزنها الإجمالي بـ 100 كلغ من لحم الاحمر والاحشاء تم إتلافها بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مع إنجاز ملف قضائي ضد المخالف.