الجلفة: حجز 3 بنادق وأزيد من 12 ألف قرص مهلوس في عمليات متفرقة

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة خلال أسبوع واحد في عدة عمليات متفرقة من حجز 12352 قرص مهلوس و31 قارورة سائل مهلوس.

بالإضافة إلى 69.73 غرام من مادة الكيف المعالج، مع توقيف مروجيها الــ 11 في العقد الثالث والرابع من عمرهم، الذين ضبطت بحوزتهم 98600 دج من عائدات ترويج هذه المواد المحظورة.

هذا وتم خلال الفترة نفسها توقيف 6 أشخاص مطلوبين لدى الجهات القضائية تتراوح أعمارهم ما بين 27 و48 سنة لتورطهم في قضايا مختلفة.

مع حجز 3 أسلحة نارية تقليدية الصنع من الصنف الخامس والسابع، بالإضافة إلى 4.2 كلغ من مادة البارود وجدوا داخل مركبة نفعية على متنها 3 أشخاص في العقد الثاني والثالث من عمرهم.

ليتم بعد نهاية التحقيقات إنجاز ملفات جزائية ضد السالفي الذكر وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.