الجلفة.. حجز 4800 كيس من الشمة المقلدة

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة مسعد في الجلفة بحر الأسبوع الجاري من حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة.

وذلك على متن مركبة سياحية قادمة من إحدى الولايات الشرقية.

وجاءت هذه العملية على إثر مراقبة روتينية لعناصر الشرطة بأحد الحواجز الشرطية بمدينة مسعد.

أين لفت انتباههم مركبة سياحية على متنها شخصين في العقد الثالث والسادس من عمرهما.

وبعد عملية تفتيش دقيق للمركبة ضبط بداخلها 4800 كيس من الشمة المقلدة بالإضافة إلى 600 قرص من الفحم المخصص لمادة الشيشة كانت موجهة للبيع.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد.

أين حكم بعد اجراءات المثول الفوري عليهما بستة أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.