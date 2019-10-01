الجلفة.. حجز 8 ملايين سنتيم مزورة بسوق الماشية بحاسي بحبح

تمكنت شرطة أمن دائرة حاسي بحبح ولاية الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، من حجز ثمانية ملايين سنتيم مزورة .

العملية جرت بالسوق الأسبوعية لمدينة حاسي بحبح مع توقيف مروجيه الثلاثة في العقد الثالث من عمرهم.

هذه القضية النوعية جاءت على إثر دوريات شرطية في إطار عملية حفظ النظام بالسوق الأسبوعية لذات المدنية، أين لفت انتباههم ثلاثة أشخاص في أخذ ورد مع أحد الموالين حول شراء قطع من الماشية، لتبين بعد التقرب منهم ومعاينة المبلغ المالي الذي كان بحوزتهم، المقدر بــ:8 ملايين سنتيم من فئة 2000 دج أنه مزور.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه بهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح، الذي أمر بوضع اثنين منهم رهن الحبس المؤقت و منح الثالث رقابة قضائية.