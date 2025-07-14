الجلفة.. حريق بمطعم يخلف 10 إصابات بين اختناقات وحروق

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين 14 جويلية 2025، في حدود الساعة 18:13 مساءً، من أجل إخماد حريق شبّ في مطعم مصنوع من مادة الخشب على مستوى حديقة التسلية “الجلفة لاند”، الواقعة ببلدية ودائرة الجلفة.

وقد مكّن التدخل السريع للوحدات من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي المحلات المجاورة، ما جنّب المنطقة خسائر أكبر.

وخلف الحادث اختناق 9 أشخاص بسبب دخان الحريق، إضافة إلى إصابة شخص واحد بحروق على مستوى اليد.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل 6 شاحنات إطفاء، و3 سيارات إسعاف.