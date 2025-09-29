الجلفة: دراجة نارية تصدم 9 تلميذات بفيض البطمة
بقلم مداح زكرياء
تعرضت مجموعة من التلميذات لحادثة دهس بعد حادث مرور بدراجة نارية، ببلدية فيض البطمة، جنوب ولاية الجلفة. و ذلك أثناء خروجهن من ابتدائية المجمع الجديد طريق مسعد.
و كشف مصدر “النهار”، أن شابا كان يقود الدراجة بسرعة متهورة، أين اصطدم بـ 9 تلميذات قرب المدرسة. حيث تم توجيه تلميذتين على جناح السرعة لمستشفى مسعد.
هذا و قد تنقل والي ولاية مسعد المنتدبة إلى العيادة المتعددة الخدمات بفيض البطمة للاطمئنان على صحة التلاميذ الذين تعرضوا لحادثة مرور بواسطة دراجة نارية ببلدية فيض البطمة. و اسدى تعليمات بالتكفل والمرافقة الصحية للتلميذات الى غاية مغادرتهن العيادة، مع استمرار مرافقتهن صحيا إلى غاية شفائهن.
