الجلفة : دورة تكوينية للأميار في الوقاية من الأخطار الكبرى وكيفية تسيير الازمات 

أخبار الجزائر
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الجلفة : دورة تكوينية للأميار في الوقاية من الأخطار الكبرى وكيفية تسيير الازمات 
بقلم م. فيصل

أشرف أمس السبت ضباط من الحماية المدنية على ورشة تكوينية لفائدة رؤساء الجماعات المحلية بالجلفة تحت شعار”الأخطار الكبرى وكيفية تسييرالأزمات”.

وجاء خلال العملية التكوينية التي احتضنتها منذ أمس السبت قاعة المحاضرات بمقرالولاية تقديم عدة مداخلات تمحورت حول دور ومهام الأميار في تسييرالكوارث

وأيضا إبراز مخطط تنظيم الإسعافات البلدي وكذا التعريج أيضا على  القوانين التنظيمية في هذا الباب فضلا عن تعزيز الوقاية من الأخطار الكبرى.

كما جاءت هذه الدورة تنفيذا لبرنامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم الرامي إلى تكوين المنتخبين المحليين في مقياس الوقاية من الأخطار الكبرى.

وكيفية تسيير الأزمات  من أجل توسيع معارفهم في هذا المجال.

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