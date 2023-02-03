قناة النهار الجلفة: ساعد.. نموذج ناجح لمستثمر حوّل أراضي صخرية قاحلة لجنة خضراء بقلم النهار أونلاين نشر في 03 فيفري 2023 - 23:22 شارك غرِّد أرسل 104 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SApIt اقرأ أيضا "قادة شافي :" بلومي تلقى دعوة رسمية من طرف رئيس الإتحادية الجزائرية لحضور النهائي قناة النهار 31 جانفي اضطراب جوي محمل بأمطار و ثلوج مع هبوب رياح قوية في هذه المناطق قناة النهار 15 جانفي مع تساقط الأمطار.. طرق مهترئة تعيق سكان حي كشاطلة بالسحاولة قناة النهار 27 جانفي جبال الشريعة بالبليدة تكتسي حلة بيضاء قناة النهار 19 جانفي فاسألوا : النهي عن التطير قناة النهار 20 جانفي بجاية / لطيفة.. من الجامعة إلى إنشاء مؤسسة لصناعة أحواض المطبخ قناة النهار 18 جانفي معسكر: إرتفاع أسعار البصل.. بين ضعف الانتاج والمضاربة في تسويقيه قناة النهار 31 جانفي بعد جلطة دماغية.. أمال تروي تجربتها مع إعادة التأهيل التي أدمجتها في الحياة مجددا قناة النهار 25 جانفي مجتمع: فلاحون يشتكون فيروس يصيب أشجار الحمضيات يؤثر سلبا على الإنتاج قناة النهار 18 جانفي بوقرة : نعرف المنافس جيدا..ولازم نحافظو على الحرارة قناة النهار 30 جانفي