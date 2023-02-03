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الجلفة: ساعد.. نموذج ناجح لمستثمر حوّل أراضي صخرية قاحلة لجنة خضراء

بقلم النهار أونلاين
الجلفة: ساعد.. نموذج ناجح لمستثمر حوّل أراضي صخرية قاحلة لجنة خضراء
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