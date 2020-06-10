الجلفة.. سنتان حبسا نافذا لشابين كانا يروجان الحبوب المهلوسة بمسعد

أدانت محكمة مسعد جنوب ولاية الجلفة، شخصين في العقد الثالث والرابع من عمرهما بسنتين حبس نافذة وغرامة مالية قدرها: 100,000 ألف دج، لكل واحد منهما، بعد أن أطاحت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن الدائرة بهما، وبحوزتهما كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة، كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة سياحية قادمة من إحدى الولايات المجاورة.

هذه العملية حسبما أفاد به مصدر “النهار أونلاين”، تأتي على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها قدوم شخصين إلى مدينة مسعد ولاية الجلفة من إحدى الولايات المجاورة على متن مركبة سياحية وبحوزتهما كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة، ليتم فور ذلك نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف المركبة المعنية وعلى متنها الشخصين المعنيين، وبحوزتهما كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة قدر عددها الإجمالي بــ240 كبسولة كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة.

زكرياء مداح