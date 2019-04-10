الجلفة : شاب يبتكر آلة لإنقاذ الأشخاص العالقين داخل الآبار

ابتكر الشاب، مبروك قاضي، الذي ينحدر من مدينة البيرين، في الجلفة، جهازا، يعمل على إنقاذ الأشخاص العالقين داخل الآبار.

وكان الدافع من وراء هذا الابتكار، هي الحادثة الأليمة، لمحجوبي العياش، والذي توفي بعد أن علق ببئر ارتوزي لعدة أيام، بالمسيلة.

وفي تصريح لمبروك في ميكروفون النهار، قال أن جهازه سيحدث فارقا كبيرا في عملية انقاذ الأشخاص، العالقين في الآبار.

وأكد الشاب أن جهازه يمكن من انقاذ الضحية العالقة بالبئر، في مدة لا تتجاوز لحظات قليلة، وبطريقة بسيطة.

من جهته، قال الملازم الأول للحماية المدنية بالبيرين، مراد باهي، أنهم قامو بتجربة الجهاز، وكانت العملية ناجحة.

ويبقى حلم إبن مدينة البيرين، هو أن يتمكن من تسجيل إسمه في سجل غينيس للأرقام القياسية، وأن يتمكن من مساعدة من يتعرض لمثل هذه الحوادث، عبر العالم.