الجلفة.. شاحنة تصدم أربعيني بحاسي بحبح

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحاسي بحبح شمال ولاية الجلفة, ليلة البارحة في حدود الساعة 23سا 50د لاجل حادث مرور .

وتمثل الحادث في صدم شاحنة من نوع “رونو” ذات مقطورة لشخص وانحرافها بالطريق الوطني رقم 01 بمنطقة “المصران” مخلفا وفاة ضحية يبلغ من العمر 45 سنة (مختل عقليا حسب شهود عيان), واصابة سائق الشاحنة اصابات خفيفة يبلغ من العمر 46 سنة.

وتم اسعاف السائق في عين المكان ونقله للمستشفى بحاسي بحبح ، كما تم التنسيق مع مصالح الاشغال العمومية لتسخير آلية لاجل سحب الشاحنة من الطريق.