الجلفة: شجار ينتهي بجريمة قتل بشعة في عين وسارة

إهتز سكان ولاية عين وسارة المنتدبة بالجلفة، أمس، على وقع جريمة قتل. راح ضحيتها، صباح اليوم، شاب في 24 سنة من عمره، بطعنات خنجر. أين قام الجاني بتوجيه له طعنات قاتلة بعد شجار مجموعة أخرى معه.

وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها “النهار أونلاين”، فإن الجريمة وقعت في طريق محاذي للطريق الرئيسي للخزان المائي بوسط المدينة. حيث كشف ذات المصدر، أن الجريمة، وقعت إثر شجار و مناوشات كلامية، وقعت بين الضحية والجاني ليتطور الشجار بعد ذلك. ويقوم الجاني رفقة آخرين بتوجيه طعنات سلاح أبيض للضحية، و إصابة آخر بجروح بليغة. تم نقلهما على جناح السرعة الى مستشفى المدينة.

إلا أن الضحية فارق الحياة، صباح اليوم و لفظ أنفاسه بعد أن غرق أمس في بركة من الدماء. بينما الآخر لحسن الحظ تم إسعافه بمستشفى المدينة، و لكنه أصيب بجروح.

في وقت شرعت فيه المصالح الأمنية المختصة، في فتح تحقيقات معمقة لمعرفة أسباب الجريمة وتحديد هوية الفاعلين.