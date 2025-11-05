الجلفة.. ضبط أزيد من 19 ألف قرص مهلوس على متن مركبة

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجلفة من شل نشاط إجرامي لشخص مسبوق قضائيا، في العقد الرابع من عمره، مع ضبط أكثر من 1 كيلوغرام من المخدرات، وأزيد من 19 الف كبسولة من المؤثرات العقلية.

العملية الأمنية قامت بها فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، إثر معلومات بخصوص نشاط إجرامي لتمرير ونقل كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية. انطلاقًا من إحدى الولايات االغربية إلى ولاية الجلفة، على متن مركبة نفعية.

لتتمكن عناصر الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل بعد التحريات العملياتية المدعمة بالعمل الاستعلاماتي، ووضع خطة أمنية محكمة من توقيف المشتبه فيه.

وبعد التفتيش المحكم والدقيق للمركبة، تم ضبط وحجز 10 صفائح من المخدرات قدِّر وزنها بـ 1 كلغ و 30غرامًا، وكمية معتبر من المؤثرات العقلية مقدرة بـ 19440 كبسولة بريغابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا. بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالقضية.