الجلفة.. ضبط أزيد من 19 ألف قرص مهلوس وتوقيف 7 أشخاص

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجلفة، إثر 4 عمليات أمنية، من شل نشاط إجرامي لـ 7 أشخاص، من بينهم امرأة، (منهم مسبوقون قضائيا). مع ضبط أكثر من 19 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية.

العمليات الأمنية تمت إثر معلومات بخصوص نشاط إجرامي لتمرير ونقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. انطلاقا من الولايات الجنوبية إلى الشمالية للوطن. على متن مركبات مختلفة.

لتتمكن عناصر الشرطة التابعة لكلٍّ من فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات وفرقة البحث والتدخل بعد التحريات العملياتية المدعمة بالعمل الاستعلاماتي. وبعد وضع خطة أمنية محكمة، من توقيف مركبة من نوع “هيونداي أكسنت”، يقودها شخص في العقد الثالث من عمره. ومركبة أخرى من نوع “فيات تيبو”، على متنها 4 أشخاص من بينهم امرأة، في العقدين الثاني والثالث من أعمارهم. إضافة إلى مركبة من نوع بيجو 307، يقودها شخص في العقد الثالث من عمره، وكذا مركبة من نوع بيجو 308، يقودها شخص في العقد الثالث من عمره.

وبعد التفتيش المحكم والدقيق للمركبات السالفة الذكر وكذا التلمس الجسدي للمشتبه فيهم. تم ضبط وحجز كمية معتبر من المؤثرات العقلية مقدرة بـ 19065 كبسولة بريقابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي. وكمية من المخدرات الصلبة 6 غرام (كوكايين)، فضلا عن مبالغ مالية من عائدات النشاطات الإجرامية للمشتبه فيهم.

وبعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالقضايا المتورط فيها المشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام نيابة محكمة مسعد.