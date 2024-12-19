الجلفة: ضبط أزيد من 2200 قرص مهلوس وكمية من الكوكايين

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجلفة، بحر هذا الأسبوع، في عمليتين منفصلتين، من الإطاحة بشبكتين إجراميتين متكونتين من سبعة أشخاص، وحجز أكثر من 2220 كبسولة من المؤثرات العقلية، وما يقارب 23 غراماً من المخدرات الصلبة (كوكايين).

العملية الأولى جاءت إثر ورود معلومات لعناصر الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. مفادها قيام شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص، في العقدين الثالث والرابع من أعمارهم، ببيع وترويج المخدرات الصلبة (كوكايين). على مستوى أحد الأحياء المتواجدة بمدينة الجلفة.

وأسفر البحث العملياتي الذي باشرته الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا عن تحديد هوية وتوقيف أفراد هذه الشبكة الإجرامية (المسبوقين قضائيا). وحجز 22.73 غراماً من المخدرات الصلبة (كوكايين).

إضافة إلى حجز 7 قارورات سائل مهلوس، وكذا مبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي.

أما العملية الثانية، التي قام بها أفراد فرقة البحث والتدخل (BRI). استغلالا لمعلومات واردة عن نشاط إجرامي. متعلق بترويج المؤثرات العقلية يقوم به شخصان في العقد الثالث من عمرهما (مسبوقين قضائيا). على مستوى أحد أحياء المدينة. بعد وضع خطة أمنية محكمة، كللت العملية بتوقيف المشتبه فيهما، وحجز 2225 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع (بريقابالين 300 ملغ)، ومبلغ مالي من عائدات نشاطهما الإجرامي.

وبعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضيتي الحال. قدمت فرقة البحث والتدخل المشتبه فيهم السالف ذكرهم أمام النيابة المختصة إقليميا.