الجلفة.. ضبط شاب متلبساً بسرقة كوابل نحاسية تابعة لاتصالات الجزائر

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية الجلفة من توقيف شخص (مسبوق قضائيا) يبلغ من العمر 18 سنة،. لتورطه في قضية سرقة في حالة تلبس.

المشتبه به السالف الذكر ضبطت بحوزته كمية من الكوابل النحاسية (تم استخراجها من عملية حرق الكوابل الهاتفية) يقدر وزنها بـ 77.5 كلغ. مما سبب خسائر مالية لمؤسسة اتصالات الجزائر الاقتصادية، مقدرة بـ 40 مليون سنتيم.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية قامت بتقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية.