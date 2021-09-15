الجلفة: عرض العدس والحمص المحلي بأسعار مخفضة

أعلنت تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية الجلفة، عن توفير مادتي الحمص المحلي والعدس المحلي للبيع بأسعار منخفضة.

ودعا بيان للتعاونية، الراغبين في اقتناء هذه المواد التقرب من نقطة البيع التابعة للتعاونية الموجودة في مقر التعاونية.

وحددت التعاونية الأسعار كما يلي: العدس المحلي: 100.00 دج/كغ، والحمص المحلي: 120.00 دج/كغ.

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