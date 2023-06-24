قناة النهار الجلفة : عزوف عن بيع و شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها قبل أيام عيد الأضحى بقلم قناة النهار نشر في 24 جوان 2023 - 12:46 شارك غرِّد أرسل 24 0 الجلفة : عزوف عن بيع و شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها قبل أيام عيد الأضحى رابط دائم : https://nhar.tv/B9BoG اقرأ أيضا بوتين :" لانقفل الأبواب أمام المصنعين الأجانب ولانخاف المنافسة" قناة النهار 16 جوان هشام.. كفيف يجتاز إمتحان البكالوريا متحديا كل الظروف بجيجل قناة النهار 15 جوان مترشح من شعبة تسيير وإقتصاد : موضوع الرياضيات خيبة أمل ولم يكن في متناول الجميع قناة النهار 12 جوان "آراء المترشحين حول موضوع العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.."خرجو قبل الوقت قناة النهار 05 جوان الحماية المدنية تكشف تفاصيل الفاجعة الأليمة بسعيدة بعد العثور على المفقودين الذين جرفتهم مياه السيول قناة النهار 04 جوان حكاية نجاح /المعروف بـ"موح لمين ديزاد" يروي تجربته مع السرطان وكيف أنقذ نفسه من المـ.ـوت..ترقبوها قناة النهار 06 جوان طالع هابط : موال يملك 3 ألاف رأس غنم يريدون طردهم من أرض رعوية قناة النهار 13 جوان صريح جدا: هذا هو أول شخص يتصل به الجزائري عند الحاجة .. قناة النهار 09 جوان " أزيد من 790 ألف مترشح يجتازون امتحانات البكالوريا بداية من اليوم.."ربي يوفقهم قناة النهار 11 جوان شـــاهد رئيس الجمهورية يزلزل القاعة خلال أشغال منتدى طرسبورغ:"الجزائريون ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار" قناة النهار 16 جوان