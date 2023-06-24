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قناة النهار

الجلفة : عزوف عن بيع و شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها قبل أيام عيد الأضحى

بقلم قناة النهار
الجلفة : عزوف عن بيع و شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها قبل أيام عيد الأضحى
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الجلفة : عزوف عن بيع و شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها قبل أيام عيد الأضحى

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