قناة النهار الجلفة.. عشرينية تلد 04 توائم بمستشفى الطفل والأم وجميعهم في صحة جيدة بقلم قناة النهار نشر في 21 ماي 2023 - 21:12 الجزائر شارك غرِّد أرسل 79 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Q0ZVA اقرأ أيضا الفريق أول السعيد شنقريحة يشارك في إجتماع رؤساء الأركان ومجلس وزراء الدفاع لإقليم شمال إفريقيا قناة النهار 06 ماي وزير التربية : محاولة بائسة لإغراق الوطن بكميات من المخدرات والوزارة سطرت برنامجا خاصا للتحسيس قناة النهار 20 ماي وزير الري: هناك نقص في مستوى السدود والمياه الجوفية في انخفاض ومحطات التحلية لا تعمل بكامل طاقتها قناة النهار 01 ماي "والي الجلفة :"استفادت الولاية من برنامج ضخم ومبالغ مالية تفوق 635 مليار في ظرف سنتين قناة النهار 12 ماي "أرزقي رمان: "النتيجة كانت ثقيلة وكنا حابين نفرحوا الأنصار.. وواحد ماكان يتمنى خسارة كما هذي قناة النهار 10 ماي إنطلاق إختبارات الفصل الثالث لأقسام الرابعة متوسط قناة النهار 16 ماي "ارزقي رمان :"اندهشت كي سمعت بلي امارا ديوف زايد في 2008 قناة النهار 04 ماي الزهوانية وهواري بن شنات.. رد لجميل فنهما وتكريم على المسيرة قناة النهار 19 ماي ملعب الدويرة بسعة 40 ألف متفرج.. وبمعايير دولية مضادة للزلازل قناة النهار 20 ماي الطارف / الشاب وليد هباش مريض يناشد السلطات لمساعدته في رحلة العلاج بالخارج قناة النهار 16 ماي