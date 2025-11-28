الجلفة.. عملية بحث عن طفل مفقود بغابة الحواص

أطلقت مصالح الحماية المدنية بالجلفة عملية بحث واسعة البحث عن طفل مفقود يبلغ من العمر 3 سنوات، بمنطقة المسماة “غابة الحواص” شمال المدينة .

وتدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة، اليوم، في حدود الساعة 19:00 ،والمتمثلة في المركز المتقدم بحي البرج ، مدعم باسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة.

وهذا لأجل عملية البحث عن طفل مفقود يبلغ من العمر 3 سنوات، بمنطقة المسماة “غابة الحواص” شمال مدينة الجلفة حوالي 7 كلم، باتجاه منطقة “الصفي”.

الطفل مفقود منذ الساعة حوالي 17:40 العملية تم تسخير لها كامل الوسائل البشرية والمادية منها فرقة السينوتقنية.

وللإشارة العملية البحت تتم بقيادة مدير الحماية لولاية بالجلفة.