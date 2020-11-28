الجلفة: عناصر الحماية المدنية تنقذ 6 أشخاص من الاختناق بغاز احادي أكسيد الكربون

قامت عناصر الحماية المدنية بالجلفة بإنقاذ 6 أشخاص من الإختناق بغاز احادي أكسيد الكربون في أخر 24 ساعة.

وحسب بيان الحماية المدنية في ولاية الجلفة، فلقد تدخلت مصالحها أمس في في حدود 22.52سا بحي هواري بومدين أين تم انقاذ شخصين مختنقين.

وذلك جراء استنشقهما لغاز احادي اكسيد الكربون، الناتج عن احتراق الحطب المستعمل لأجل التدفئة داخل غرفة حراسة بورشة عمل تابعة لسكنات عدل.

ويبلغ المصابان من العمر 47 و 43 سنة، اين تقديم الاسعافات الاولية اللازمة وتحويلهما الى مصلحة الاستعجالات لمستشفى محاد عبد القادر بالجلفة.

كما تم تسجيل تدخل للوحدة الرئيسية بالجلفة صبيحة اليوم، في حدود 8.38سا بحي قناني بمدينة الجلفة.

من أـجل حادث اختناق عائلة جراء استنشقاهم لغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، حيث تتكون العائلة من الاب يبلغ من العمر 71 سنة و الزوجة 62 سنة وابنتين تبلغان من العمر 14 و15 سنة.

ليتم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات لمستشفى محاد عبد القادر بالجلفة.