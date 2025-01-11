الجلفة: غلق أسواق المواشي بعدد من البلديات

كشفت الأمانة العامة والمصالح الفلاحية بولاية الجلفة، في بيان لها، أنه تقرر غلق الأسواق الأسبوعية للمواشي على مستوى الولاية، وتم منع جميع حركة المواشي عبر كامل تراب الولاية.

وأشارت ذات المصالح، أن القرار استثنى المواشي الموجهة إلى المذابح القريبة من المؤسسة المعتمدة لذبح اللحوم الحمراء. والتي تكون مرفقة بشهادة بيطرية. وذلك الى غاية تحسّن الحالة الصحية الوبائية، مؤكدة على ضرورة المتابعة الدورية للمواشي. على أن يتم فتح هذه الأسواق الأسبوعية، في حال تحسن هذه الوضعية الصحية.

وحذّرت المصالح ذاتها المخالفين لأحكام هذا القرار، من تعرض صاحبها للعقوبات الإدارية والجزائية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. حيث يسري تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ اليوم (9 جانفي 2025).

وأضاف البيان “يكلّف كلٌّ من السادة الأمين العام للولاية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لولايتي عين وسارة و مسعد المنتدبة. ومدير التقنين والشؤون العامة، ورئيس أمن الولاية. وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ومدير المصالح الفلاحية للولاية. ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية. المفتش البيطري للولاية، رئيس الغرفة الفلاحية، إتحاد الفلاحين الجزائريين. بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في مصنف العقود الإدارية للولاية”.