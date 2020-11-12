الجلفة: غلق الأسواق الأسبوعية للماشية ومنع المقاهي والمطاعم من استعمال الطاولات والكراسي

قرر والي ولاية الجلفة، اليوم الخميس، غلق الأسواق الأسبوعية للماشية لمجابهة تفشي وباء كورونا.

ويتعلق الأمر بكل من بلديات الجلفة، حاسي بحبح، عين وسارة، مسعد، البيرين، الادريسية، عين الابل، الشارف، مليليحة، حاسي فدول.

كما أصدر الوالي قرارا يتضمن تدابير إحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا على مستوى تراب الولاية.

ويمنع على أصحاب المقاهي والمطاعم وكذا محلات بيع الشواء والاكل الخفيف من استعمال الكراسي والطاولات داخل المحل.

كما لا يمكن السماح بتواجد أكثر من شخصين داخل المحلات التجارية بإستثناء المساحات التجارية الكبرى.

ويتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار إلى الغلق الفوري للمحل، زيادة على المتابعات الجزائية.