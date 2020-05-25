الجلفة: غلق محل مرطبات تسبب في تسمم عشرات المواطنين في حي بن جرمة

أعلنت، نهار اليوم، مصالح ولاية الجلفة في بيان لها، تسلمت “النهار أونلاين” نسخة منه، بأنه قد تم تسجيل تسمم غذائي جماعي لدى مجموعة من المواطنين بعد تعرضهم لحالات تسمم حاد، نهاية الأسبوع الفارط، جراء استهلاكهم لحلويات فاسدة.

وكشفت ذات المصادر، أن التحريات المنجزة إلى حد الآن أثبتت من طرف فرق المراقبة الصحية بأن المادة الغذائية المشتبهة في حدوث التسمم الغذائي المذكور تتمثل في مرطبات منتهية الصلاحية.

أين تم إقتناؤها من محل لبيع المرطبات كائن على مستوى حي قناني بوسط مدينة الجلفة، حيث تم نقل المصابين للمستشفى.

ليتم التكفل بهم، وتماثلت غالبيتهم للشفاء، وفي هذا الصدد اتخذت كافة الإجراءات من طرف مديرية التجارة والصحة لأخذ عينات من المادة التي أدت إلى التسمم.

وإجراء تحقيق في القضية الذي يبقى متواصلا، وعلى إثرها تم صدور قرار من طرف والي ولاية الجلفة يقضي بتشميع المحل وغلقه.