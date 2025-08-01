الجلفة: غلق 12 مقهى بعد تسمم 350 شخصا!

أصدرت مصالح التجارة لولاية الجلفة قرارا إداريا بغلق 12 مقهى ببلدية البيرين شرق الولاية، لمدة شهر كامل.

وجاء ذلك، على خلفية تسمم ما يقارب 350 شخصا، جرّاء تناولهم لحلوى “الملفاي” بمقاهي المدينة خلال الأسبوع القارط.

وحسبما كشفه المدير الولائي للتجارة بولاية الجلفة في اتصال هاتفي ب “النهار”، فإن قرار الغلق يتعلق تدريجيا بالأماكن التي ثبت تعاملها المباشر مع الموزع المخالف لشروط السلامة الصحية. الذي كان ينقل مادة “الميلفاي” في شاحنة غير مبردة.

ويأتي هذا القرار بعد أن تناولت “النهار” مقالا وتقريرا مصورا عن الحادثة التي خلفت حالة استنفار قصوى بالولاية. بعد وصول العشرات من المواطنين، و تعرضهم لحالات تسمم حادة، جراء استهلاكهم لحلويات لا تخضع للسلامة الصحية.

حيث بعد تنقلهم للمستشفى بالبيرين تم التكفل بهم بهم وتماثل غالبيتهم للشفاء.

أين تم اتخاذ كافة الإجراءات من طرف مديرية التجارة و الصحة لأخذ عينات من المادة التي أدت إلى التسمم. وإجراء تحقيق في القضية من طرف لجنة وزارية حلت بالمنطقة. والذي يبقى متواصلا -حسب ذات المصدر-. وعلى إثرها تم صدور قرار إداري من طرف مصالح مديرية التجارة بالولاية يغلق هاته المقاهي.