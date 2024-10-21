الجلفة: فتاتان ضمن عصابة ترويج المهلوسات وحجز 14 ألف قرص

أحبطت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجلفة ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات. نشاط شبكة إجرامية متكونة من سبعة 07 أشخاص. تتراوح أعمارهم بين (25 و35 سنة) من بينهم فتاتان، مع ضبط ما يقارب 14 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية.

العملية، جاءت على إثر معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تقوم بترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية. على مستوى الإقليم الحضري بمدينة الجلفة. التحريات والأبحاث الميدانية لمحققي ذات الفرقة توجت بتحديد هوية وتوقيف عناصر الشبكة الإجرامية.

مواصلة للتحقيق في قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفر عن ضبط 1378 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريقابالين300ملغ). بالإضافة كذلك إلى 347.6 غرام من الكيف المعالج، و كذا 90 قرص من المخدرات الصلبة (إكستازي). فضلا عن مبلغ مالي يقد بـ 353500 دج من العائدات الإجرامية لنشاط الشبكة، بالإضافة إلى مركبة كانت تستعمل في نقل هذه السموم.

هذا و تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية: حيازة و تخزين المؤثرات العقلية والمخدرات، قصد البيع و الترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة.